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İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın! Tekstil deposu alevlere teslim oldu

İHA
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Giriş: 28.04.2024 01:29
Yangın, akşam saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı Veysel Çıkmaz Sokak’ta bulunan 2 katlı tekstil deposunda çıktı. Deponun alevlere teslim olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Gökyüzünü kaplayan dumanlar metrelerce uzaklıktan görünürken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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