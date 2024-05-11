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Köpek kabusuna ortaokul öğrencisinden çözüm! Köpek kaçıran ultrasonik ses çıkartan ayakkabı

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2024 18:03
Köy okulu öğrencisi Talha Yaktı, köpek saldırılarına karşı bir ultrasonik ses çıkaran ayakkabı geliştirdi. Köpek kaçıran adını verdiği ayakkabıya TÜBİTAK’tan ödül geldi.
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