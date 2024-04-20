İzmir'de korkutan hortum! Foça açıklarındaki hortum karaya ulaşmadan kayboldu

Fırtına İzmir'de de etkisini hissettirdi. Kentte aralıklarla yağmur sürerken, Foça'nın Yenifoça Mahallesi açıklarında bu sabah hortum oluştuğu gözlendi. O anlar, otomobilinde yolculuk yapan kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu.

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