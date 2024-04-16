16 Nisan 2024, Salı
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İzmir'de iğrenç olay! 'Olgun erkeklerden hoşlanır mısın?' mesajına kayıtsız kalmadı | Sosyal medyada 7 yaşındaki kızını taciz eden sapığı anne böyle yakalattı
İzmir'de iğrenç bir olay yaşandı. İddiaya göre, 7 yaşındaki küçük bir kız çocuğuna kendisini yaşıtıymış gibi tanıtan bir sosyal medya kullanıcısı, 'Sevgilimden ayrıldım, çok mutsuzum, senin sevgilin var mı ve olgun erkeklerden hoşlanır mısın?' diye mesaj attı. Küçük kızın tepkisinin ardından kullanıcı, cinsel içerikli mesajlar atmaya başladı. Daha sonra küçük kız, gelen mesajları ailesine gösterdi ve aile bilişim suçları ve savcılığa giderek konuyu yargıya taşıdı. Sapık, 4 yıl süren teknik takip sonucu kıskıvrak yakalandı. Yapılan telefon incelemesinde çok sayıda çocuğa ve yetişkine cinsel içerikli mesajlar gönderdiği belirlenen zanlı, çıkarıldığı mahkemece örnek bir ceza olarak yüzde 50 ağırlaştırılmış, ertelenemez ve para cezasına çevrilemez hapis cezası aldı. İşte detaylar...