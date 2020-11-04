Son dakika haberi: İzmir'de 6.6 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonrası 34 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanının çöktüğü anlar ortaya çıktı. Binanın depremin ardından kısa süre içerisinde çöktüğü etraftakilerin de panikle koşuşturduğu o anlara ait görüntülere A Haber ulaştı. 91 saat sonra enkazdan çıkarılan Ayda Bebek, Rıza Bey Apartmanı'nda yaşıyordu. Ayda Gezgin'in annesi Fidan Gezgin de Rıza Bey Apartmanı'ndaki çökme sonucunda hayatını kaybetmişti. Bölgede çökme sonrası yaşananları A Haber muhabiri Gamze Elçi canlı yayında aktardı.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası çöken binalardan biri olan Rıza Bey Apartmanı ile ilgili yeni görüntülere A Haber ulaştı. Binanın çökme anı bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Bina çökerken çevrede birçok insanın panikle kaçtığı görülüyor.

34 KİŞİYE MEZAR OLMUTŞU

32 mesken sayısı 5 işyeri olan Rıza Bey apartmanın çevresinde bulunan binalar yıkılmazken, binada yapılan ilk belirlemelerde yıkımın, binada kullanılan malzemeden kaynakladığı yönünde tespitler bulunuyor. İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan ve çöken apartmanda yapılan kurtarma çalışmalarında 91 saat sonunda 3 yaşındaki Ayda Gezgin mucizevi şekilde sağ kurtarılmıştı. Minik Ayda İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin'in eşi Fidan Gezgin'in evladıydı. Anne Fidan Gezgin ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.