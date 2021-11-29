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İstanbul’da TIR mı devrildi? İstanbul’da TIR’lar nasıl devrildi? O anlar kameraya yansıdı

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Giriş: 29.11.2021 15:55
Çatalça Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu’nda lodos nedeniyle seyir halinde bulunan 2 tır bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi. Tırın devrilme anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Çatalça Büyükçekmece İstikameti Tem Bağlantı Yolu’nda seyir halinde bulunan 2 tır bir kamyonet lodos nedeniyle devrildi. Sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, seyir halinde olan tırın devrilme anı da saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
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