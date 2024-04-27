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İstanbul’da tarihe geçen kış! Baraj dondu kurtlar şehre indi

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 27.04.2024 09:29
Güncelleme:27.04.2024 13:53
1963 yılı İstanbul için unutulması zor bir yıl olarak tarihe geçti. Tarihin en soğuk kışında Yeşilköy’e kurt indi baraj suyu dondu. 10 köye 16 gün boyunca ulaşılmadı. Tren kara saplandı olaya giden gazeteciler öldü. Vali mahsur kaldı ve dönemin belediye başkanı istifa etti. İşte 1963 kışını anlatan Eski Defterler…
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