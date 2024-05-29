Tarım arazilerin Tiny House işgali! Bir düzenleme olacak mı?

Edirne'de tarım arazilerinde adeta mantar gibi türeyen Tiny House'lar, tarım arazilerini tehdit ederken Edirne Valiliği konu hakkında çalışma yürütüyor. Bu tür hareketli konaklama araçlarını edinenler, hareket özgürlüğüne kavuşunca tüm kurallardan da sıyrıldıklarını zannediyor. İşte tüm detaylar…

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN