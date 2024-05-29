29 Mayıs 2024, Çarşamba
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Tarım arazilerin Tiny House işgali! Bir düzenleme olacak mı?
Edirne'de tarım arazilerinde adeta mantar gibi türeyen Tiny House'lar, tarım arazilerini tehdit ederken Edirne Valiliği konu hakkında çalışma yürütüyor. Bu tür hareketli konaklama araçlarını edinenler, hareket özgürlüğüne kavuşunca tüm kurallardan da sıyrıldıklarını zannediyor. İşte tüm detaylar…