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İstanbul'da sahte dolar operasyonu! 12 milyon dolarlık sahte banknot ele geçirildi

A Haber
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Giriş: 25.07.2023 11:45
İstanbul'da 12 milyon dolarlık sahte banknot operasyonu düzenlendi. Mali Şube Ekipleri, 50 ve 100 dolarlık sahte banknotları piyasaya sürülmeden ele geçirdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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