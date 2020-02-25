25 Şubat 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
25.02.2020

İstanbul'da korku dolu anlar! E-5'te araç alev alev böyle yandı

İstanbul Maltepe D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, trafik durma noktasına geldi. Araç yangını cep telefonu kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, saat 07.30 sıralarında D-100 Karayolu Maltepe Küçükyalı mevkiinde seyir halinde olan 34 SRR 61 plakalı otomobilin motor bölümü bir anda alev alarak yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın motor bölümünü sararken, sürücü aracından inerek yangına müdahale etmeye çalıştı.

Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiğin akışını sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın, yapılan çalışmaların ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, yangın nedeniyle E-5 karayolu Maltepe mevkiinde trafik durma noktasına gelirken, ekiplerin aracı kaldırması sonrası trafik normale döndü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

E-5'te araç alev alev böyle yandı!
E-5'te araç alev alev böyle yandı!
Rize'de 100 yıllık tarihi köprü çöktü
Rize'de 100 yıllık tarihi köprü çöktü
Bugün hava durumu nasıl olacak?
Bugün hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da sır olay! Kanlar içinde bulundu
İstanbul’da sır olay! Kanlar içinde bulundu
Yaşlı kadın bu halde bulundu!
Yaşlı kadın bu halde bulundu!
Depremde eşini ve 4 çocuğunu kaybetmişti! Feryadı yürekleri dağladı
Depremde eşini ve 4 çocuğunu kaybetmişti! Feryadı yürekleri dağladı
İstanbul Güngören'de korkutan patlama
İstanbul Güngören'de korkutan patlama
Dehşet anı kamerada! Ölüm kustu
Dehşet anı kamerada! Ölüm kustu
Elazığ'da hüzünlü gün! Böyle veda ettiler
Elazığ'da hüzünlü gün! Böyle veda ettiler
Gelin arabalı soyguncular! Şeytanın aklına gelmez
Gelin arabalı soyguncular! Şeytanın aklına gelmez
100 milyon liralık miras davası!
100 milyon liralık miras davası!
67 gün sonra yürek yakan sözler!
67 gün sonra yürek yakan sözler!
Daha Fazla Video Göster