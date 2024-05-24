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İstanbul’da barış yemeğinde silahlar konuştu: 3 ölü, 2’si ağır 5 yaralı

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 24.05.2024 09:44
Üsküdar'da barışmak için bir kafede bir araya gelen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. 3 kişinin hayatını kaybettiği çatışmada 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural olay yerinden ayrıntıları aktardı.
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