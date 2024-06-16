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Bayram namazı sonrası toplu kahvaltı! Konya'da gelenek sürdürülüyor

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 16.06.2024 16:39
Son dakika haberleri… Konya'nın Beyşehir ilçesinde bayram namazı sonrası toplu kahvaltı yapılıyor. Ayrıntıları o noktadan A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
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