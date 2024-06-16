İpini koparan kurbanlık dana çevreye saldırdı! Saldırı anı kameralara yansıdı

Ankara’nın Sincan ilçesi Mülk Köyü’nde yer alan kurban alanında, ipinden kurtulan bir dana kendisini yakalamaya çalışan kişiye saldırdı. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler…

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