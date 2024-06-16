16 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Marmaris'e gelenlerin ilk durağı Seyir tepesi

İHA
ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.06.2024 16:32
Dünyanın ve Türkiye'nin incisi Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilk durağı seyir tepesi oluyor. Marmaris'in eşsiz manzarasını tek bir bakışta görülmesini sağlayan Marmaris girişinde bulunan Marmaris seyir tepesi yerli ve yabancı turistlerin ilk uğrak noktası haline geldi.
İki grubun silahlı kavgasında kan aktı
İki grubun silahlı kavgasında kan aktı
Gurbette bayram coşkusu
Gurbette bayram coşkusu
Peygamber ocağında Kurban Bayramı!
Peygamber ocağında Kurban Bayramı!
Bayramda toplu kahvaltı!
Bayramda toplu kahvaltı!
Marmaris’e gelenlerin ilk durağı Seyir tepesi
Marmaris'e gelenlerin ilk durağı Seyir tepesi
Plaj kararı! Muhtarlar işletiyor
Plaj kararı! Muhtarlar işletiyor
Uçuruma atlayan 28 koyun telef oldu
Uçuruma atlayan 28 koyun telef oldu
Bakırköy’de tartıştığı eski sevgilisini bıçakladı
Bakırköy'de tartıştığı eski sevgilisini bıçakladı
60 ton tescilli ’burma kadayıfı’ üretiyorlar
60 ton tescilli 'burma kadayıfı' üretiyorlar
Şefkat yuvasında bayram!
Şefkat yuvasında bayram!
120’ye yakın bıçak darbesiyle öldürülmüş
120’ye yakın bıçak darbesiyle öldürülmüş
Koca engerek doğal ortamına bırakıldı
Koca engerek doğal ortamına bırakıldı
Daha Fazla Video Göster