Gurbette bayram coşkusu

Kurban Bayramı dünyanın dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Avrupalı Türkler de bayram sevincini doyasıya yaşıyor. Peki gurbette bayram nasıl geçiyor? A Haber muhabiri Fatih Özyar detayları aktardı.

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