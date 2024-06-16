İstanbul’un Avrupa’ya açılan kapısı: Çatalca!

İstanbul'un her köşesi gizli bir hazine. Ekibimiz bu kez doğası ve hayvancılığıyla ön plana çıkan ve İstanbul’un yüz ölçümü en büyük ilçesi olan Çatalca’yı adım adım dolaştı. İşte A Haber ekibinin görüntüleri…

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