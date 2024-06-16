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Peygamber ocağında Kurban Bayramı! A Haber ekibi bayramı Mehmetçikle karşıladı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 16.06.2024 16:45
Mehmetçik, Kurban Bayramını vatan nöbetinde idrak ediyor. A Haber ekibi Diyarbakır'daki üst bölgesinde Mehmetçik’in bayramını görüntüledi. İşte o anlar…
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