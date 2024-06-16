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Erzurum'da araç bir anda alev aldı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 16.06.2024 17:51
Erzurum’da park halindeki araç bir anda alev aldı, çevre halkı korku dolu anlar yaşadı.
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