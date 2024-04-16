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İstanbul’da balkonda genç kızı kurtarma operasyonu: Sigara içerken kilitli kaldı, kurtarılınca kendi haline güldü

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Giriş: 16.04.2024 13:29
Kağıthane’de yaşadığı evin balkonunda sigara içerken kilitli kalan genç kız, itfaiye tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları kameralara yansırken, aşağıya indirilen genç kızın ekiplere olayı anlatırken kendi haline güldüğü anlar renkli görüntüler oluşturdu.
İstanbul’da balkonda genç kızı kurtarma operasyonu
İstanbul’da balkonda genç kızı kurtarma operasyonu
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