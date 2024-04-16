16 Nisan 2024, Salı
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İstanbul’da balkonda genç kızı kurtarma operasyonu: Sigara içerken kilitli kaldı, kurtarılınca kendi haline güldü
Kağıthane’de yaşadığı evin balkonunda sigara içerken kilitli kalan genç kız, itfaiye tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları kameralara yansırken, aşağıya indirilen genç kızın ekiplere olayı anlatırken kendi haline güldüğü anlar renkli görüntüler oluşturdu.