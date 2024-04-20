İstanbul Gaziosmanpaşa’da toprak kayması! A Haber olay yerinde

İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi. 24 bina tahliye edildi ve bölgedeki vatandaşlar otellere yerleştirildi. İstanbul Valisi Davut Gül bu sabah bölgede inceleme yaptı. A haber muhabiri olay yerinden son durumu canlı yayında aktardı.

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