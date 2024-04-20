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İstanbul Gaziosmanpaşa’da toprak kayması! A Haber olay yerinde

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 20.04.2024 10:14
İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması meydana geldi.  24 bina tahliye edildi ve bölgedeki vatandaşlar otellere yerleştirildi. İstanbul Valisi Davut Gül bu sabah bölgede inceleme yaptı. A haber muhabiri olay yerinden son durumu canlı yayında aktardı.
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