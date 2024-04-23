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İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç’ın cenazesi ne zaman? Saat kaçta? Cenaze namazı nerede kılınacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.04.2024 12:01
İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç, 94 yaşında vefat etti. Hasan Kılıç ikindi vakti Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
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