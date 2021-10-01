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İşçilerin soyunma odasında yılan şoku! Akaryakıt istasyonunda görenleri şoke eden olay

İHA
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Giriş: 01.10.2021 21:50
Zonguldak Alaplı İlçesinde bir akaryakıt istasyonunda işçilerin soyunma odasına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Zonguldak Alaplı'da faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonda işçilere ait soyunma odasında yılan görüldü.

YILAN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDI

Soyunma odasına giren yılanı gören çalışanlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İşletme sahibinin ihbarı üzerine iş yerine giden itfaiye müdürlüğü ekipleri yılanı bulmak için çalışma başlattı. Elbise dolabı altına giren yılanı, aparat yardımıyla dışarıya işyerinden çıkartıldıktan sonra ekipler tarafından doğal yaşam ortamına bırakıldı.

İş yeri sahibi Tarık Yazıcı ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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