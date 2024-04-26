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Bandırma semalarındaki Afrika çöl tozu böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 26.04.2024 10:25
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Afrika üzerinden gelen ‘toz taşınımı’ nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Toz bulutu drone ile görüntülendi.

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