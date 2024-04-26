Michael Jordan imzalı ayakkabılar gümrükte

Basketbolun yaşayan efsanelerinden Michael Jordan imzalı ayakkabı ve formaları mersin gümrüğünde kaldı. Sahipleri ürünleri almayınca, Ticaret Bakanlığı da satışa çıkardı. Üç çift ayakkabıya biçilen değer 5 milyon lira.

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