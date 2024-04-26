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Michael Jordan imzalı ayakkabılar gümrükte

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.04.2024 11:00
Basketbolun yaşayan efsanelerinden Michael Jordan imzalı ayakkabı ve formaları mersin gümrüğünde kaldı. Sahipleri ürünleri almayınca, Ticaret Bakanlığı da satışa çıkardı. Üç çift ayakkabıya biçilen değer 5 milyon lira.
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Jordan imzalı ayakkabılar gümrükte
Jordan imzalı ayakkabılar gümrükte
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