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Gömerken drone kamerasına yakalandı! Ahıra girip...

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 26.04.2024 10:38
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde ahıra giren ayılar, birçok keçiyi telef etti. Bir ayı, telef ettiği keçileri gömerken drone kamerasına yakalandı.
Gömerken drone kamerasına yakalandı! Ahıra girip... GÖMERKEN DRONE KAMERASINA YAKALANDI! AHIRA GİRİP...

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