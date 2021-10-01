Oyun oynayan çocuğa çarpıp kaçtı! O anlar kamerada
YAŞAM DHA
Şanlıurfa Akçakale’de evinin önünde oyun oynayan ufak bir kız çocuğuna araba çarptı. Araç şoförünün vurup kaçtığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
İddiaya göre, evinin önünde oyun oynayan adı öğrenilemeyen bir kız çocuğuna, şoförü ve plakası öğrenilmeyen araba çarptı.
Çarpmanın akabinde araç şoförü kaçarken, çocuk ise kısa müddet sonra ayağa kalkarak evine gitti.
O ANLAR KAMERADA
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayı hafif sıyrıklarla atan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazaya karışıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
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