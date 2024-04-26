Sağlık Bakanlığı’na 36 bin personel istihdam! Alımlar hangi alanlarda yapılacak? Başvurular nasıl olacak?

36 bin sözleşmeli sağlık personeli alımıyla ilgili karar Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre alımlar yıl sonuna kadar tamamlanacak. A Haber muhabiri Kübra Bal detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN