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Sır perdesi aralanıyor mu? Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen hırka parçaları bulundu

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 26.04.2024 11:47
Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde bulunan ve Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemikler DNA testi için İstanbul'a gönderildi. Yine Berzeg'e ait olduğu düşünülen hırka parçaları bulundu. Peki aramaların yapıldığı noktada son durum ne? Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
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