26 Nisan 2024, Cuma
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Öğretmene yumruk atmıştı! Gereği yapıldı: O veli yakalandı
İstanbul Sarıyer'de bulunan bir ortaokulda öğretmen olarak görev yapan N.Ö., akran zorbalığı yapan öğrencisini uyardı. İddiaya göre öğretmeni tehdit eden öğrenci, okula babasını çağırdı. Okula gelen baba kadın öğretmene yumruk atarak saldırdı. Öğretmene saldıran şahıs gözaltına alındı.