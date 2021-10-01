Traktörün arabaya çarptığı feci kaza kamerada
YAŞAM DHA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde geri geri giden traktör, hareket halindeki araca çarptı. Otomobil şoförünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaza, saat 14.30 sularında Bursa'nın İnegöl ilçesinin Mahmudiye Mahallesi'nde gerçekleşti.
Ali İhsan Kaya (31) hakimiyetindeki 26 E 6604 plakalı traktör, geri geri giderken Celal Yiğit (63) hakimiyetindeki 16 AHA 858 plakalı araca çarptı.
Traktörün önündeki forklift ekipmanları arabaya saplandı.
SAĞLIK DURUMU CİDDİ
Kazada otomobil sürücüsü Yiğit yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Celal Yiğit, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yiğit'in, sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.
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