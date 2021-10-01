Traktörün arabaya çarptığı feci kaza kamerada

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Kazada otomobil sürücüsü Yiğit yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Celal Yiğit, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yiğit'in, sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.