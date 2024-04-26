Yurdum insanı güldürdü! Ayıya bu notu bıraktı: Anahtar paspasın altında

Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretim görevlisi Fikri Özkan, tesislere dadanan ayı için bir not bıraktı. Notta yazılanlar ise görenleri şaşkına çevirdi.

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