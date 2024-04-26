Tek oturmak istedi! Otobüsü birbirine kattı

Kadıköy'de otobüs koltuğunda tek oturmak isteyen şahıs, yanına başka bir yolcunun gelmesiyle sinirlenerek taşkınlık çıkardı. Durumdan rahatsız olan diğer yolcular şahsı dışarı attı.

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