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Tek oturmak istedi! Otobüsü birbirine kattı

İHA
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Giriş: 26.04.2024 10:16
Kadıköy'de otobüs koltuğunda tek oturmak isteyen şahıs, yanına başka bir yolcunun gelmesiyle sinirlenerek taşkınlık çıkardı. Durumdan rahatsız olan diğer yolcular şahsı dışarı attı.
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