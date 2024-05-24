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İş yerine satırlı baskın kamerada! Konya’da iş yerini basan grup dehşet saçtı

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
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Giriş: 24.05.2024 16:24
Konya'da bir kişi eski dini nikahlı eşinin yakınları tarafından arkadaşının iş yerinde darp edilerek, bıçaklandı. Grubun iş yerine baskın anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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