İş yerine satırlı baskın kamerada! Konya’da iş yerini basan grup dehşet saçtı

Konya'da bir kişi eski dini nikahlı eşinin yakınları tarafından arkadaşının iş yerinde darp edilerek, bıçaklandı. Grubun iş yerine baskın anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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