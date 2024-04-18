İntihara teşebbüs eden 19 yaşındaki genci, itfaiye eri ikna etti

Antalya’da psikolojik sorunları olduğunu belirten 19 yaşındaki genç, yaya üst geçinde intihara teşebbüs etti. Tedavi edilmek istediğini söyleyen genç, itfaiye eri tarafından ikna edildi.

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