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İntihara teşebbüs eden 19 yaşındaki genci, itfaiye eri ikna etti

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 18.04.2024 15:34
Antalya’da psikolojik sorunları olduğunu belirten 19 yaşındaki genç, yaya üst geçinde intihara teşebbüs etti. Tedavi edilmek istediğini söyleyen genç, itfaiye eri tarafından ikna edildi.
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