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İnşaat işçisi bankaya çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi!

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.01.2024 19:09
Yozgat'ta bir inşaat işçisi, banka şubesine çamurlu ayakkabısını çıkarıp girdi. İşlem yaptıktan sonra bankadan ayrılan Soner Keskin, kendisinin de emekçi olduğunu belirterek başka insanlara zahmet vermemek için ayakkabılarını çıkardığını söyledi.
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Bankaya çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi!
Bankaya çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi!
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