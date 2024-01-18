İnşaat işçisi bankaya çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi!

Yozgat'ta bir inşaat işçisi, banka şubesine çamurlu ayakkabısını çıkarıp girdi. İşlem yaptıktan sonra bankadan ayrılan Soner Keskin, kendisinin de emekçi olduğunu belirterek başka insanlara zahmet vermemek için ayakkabılarını çıkardığını söyledi.

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