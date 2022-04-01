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İlham veren kadın: Nurten öğretmen! Dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasına girdi

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Giriş: 01.04.2022 08:53
Samsun Salıpazarı ilçesinde anaokulu müdürlüğü yapan Nurten Akkuş, hayata geçirdiği projelerle uluslararası alanda pek çok ödül aldı. Nurten öğretmen, diğer öğretmenlere de ilham kaynağı oldu. İlham veren kadın ödülüne layık görüldü. Ödülünü Emine Erdoğan'ın elinden aldı.
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İlham veren kadın: Nurten öğretmen!
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