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İbrahim Saraçoğlu A Haber'de açıkladı! Bağışıklık sistemini nasıl güçlendiririz? Ramazan'da neler tüketmeliyiz?

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23.04.2020
Koronavirüs döneminde nasıl beslenmeliyiz? Ramazan ayında neler tüketmeliyiz? Sahurda hangi besinlerden uzak durmalıyız? A Haber'de Haktan Uysal'ın konuğu Biyoteknoloji ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu oldu. Saraçoğlu, "Ramazan ayında bir de koronavirüs ile mücadele ediyoruz. Koronavirüse karşı lavanta yağı, adaçayı yağı, kekik çayı yağı bunları sıcak suya damlatabilirsiniz bu ortamda hemen buharlaşır ve antibakteriyeldir. Ya da çaylarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı. Ramazan ayı ile ilgili de açıklama yapan Saraçoğlu, "Ramazan'da oruç tutmak bağışıklık sistemini güçlendirir. Hem de vücudunuzu arındırır. Ramazan'da beslenirken ağır tatlılardan uzak durunuz. Sahurda ve iftarda çok fazla tuzlu tüketmeyin. Sahurda pirinç pilavından uzak durun." ifadelerini kullandı. İşte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun açıklamalarının devamı...

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