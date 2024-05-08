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38 suç kaydı olan babanın bıçakladığı kızı hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 08.05.2024 09:12
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 38 suç kaydı olan babasının bıçaklayarak ağır yaraladığı 1 çocuk annesi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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