Bayburt'ta yayla evine giren ayı eşyaları dağıttı kapı ve pencereleri kırdı

Bayburt'un Üzengili köyünde yaşayan vatandaşların yayla evlerine ayı girdi. Kış uykusundan uyanan ve aç olduğu tahmin edilen ayı eşyaları parçaladı, evin altını üstüne getirdi, kapıları ve pencereleri kırdı. 5 vatandaşın evine girerek her yeri dağıtan ayı, ayrıca bir vatandaşın evinin kapısını kırdı.