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Hem okuyor hem de çiftçilik yapıyor! Sosyal medyadan tecrübelerini paylaşıyor

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Giriş: 22.12.2022 08:30
Güncelleme:22.12.2022 08:31
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi İlayda Altıntaş, çiftçilik yapan ailesine destek olmak için bakliyat yetiştiriyor. Sosyal medya hesaplarından çok sayıda takipçiye ulaşan Altıntaş, çiftçiliğe dair tecrübelerini paylaşıyor.
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