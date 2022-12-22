22 Aralık 2022, Perşembe
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Hem okuyor hem de çiftçilik yapıyor! Sosyal medyadan tecrübelerini paylaşıyor
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi İlayda Altıntaş, çiftçilik yapan ailesine destek olmak için bakliyat yetiştiriyor. Sosyal medya hesaplarından çok sayıda takipçiye ulaşan Altıntaş, çiftçiliğe dair tecrübelerini paylaşıyor.