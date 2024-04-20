20 Nisan 2024, Cumartesi
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HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Yağış ne zamana kadar sürecek? | 20-24 Nisan 2024
Son dakika güncel hava durumuna tahminlerine ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden uyarılar geldi. Bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de bulunan bazı iller için kuvvetli yağış alarmı verildi. İstanbul'da yağışın öğle saatlerinde etkisini artırması beklenirken, sağanak yağışın akşam saatlerine kadar süreceği belirtildi. 5 günlük hava durumu raporunda ise sıcaklıkların önümüzdeki günlerde artacağı bildirildi. İşte en güncel hava durumu raporu...