Hat sanatına adanmış bir ömür! Hat sanatının ardındaki maneviyat

Hat estetik kurallara bağlı kalarak ölçülü ve güzel yazı yazma sanatının adı. Her hat eserinde ise görenleri ve bakanları kendine çeken bir duygu mutlaka vardır. Hat sanatının en eski temsilcilerinden olan Kamil Nazik de, bizlere bu sanatı ve hayat hikayesini anlattı...

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