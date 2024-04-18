18 Nisan 2024, Perşembe
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Gazze çevresinde askeri hareketlilik! Gazze’nin cesur ve sahipsiz çocukları
İsrail'e ait çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri iş makinelerinin Gazze Şeridi'nin orta bölümünden ayrıldığı görüldü. Öte yandan Gazze'nin çocukları büyük bir mücadeleden geçiyor. Annesiyle yürüyen küçük kız bir eliyle annesini elini tuttu, diğer elini ateş edilmemesi için havaya kaldırarak yürüdü.