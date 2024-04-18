18 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Gazze çevresinde askeri hareketlilik! Gazze’nin cesur ve sahipsiz çocukları

Gazze çevresinde askeri hareketlilik! Gazze’nin cesur ve sahipsiz çocukları

ahaber.com.tr
Tülay Ayçiçek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.04.2024 10:05
İsrail'e ait çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri iş makinelerinin Gazze Şeridi'nin orta bölümünden ayrıldığı görüldü. Öte yandan Gazze'nin çocukları büyük bir mücadeleden geçiyor. Annesiyle yürüyen küçük kız bir eliyle annesini elini tuttu, diğer elini ateş edilmemesi için havaya kaldırarak yürüdü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gazze’nin cesur ve sahipsiz çocukları
Gazze’nin cesur ve sahipsiz çocukları
İstanbul’da taksici cinayeti
İstanbul'da taksici cinayeti
Bursa’da facia ucuz atlatıldı
Bursa'da facia ucuz atlatıldı
Müge Anlı’da annesine seslendi
Müge Anlı’da annesine seslendi
Polisten kaçan motosikletliler kask kamerasında
Polisten kaçan motosikletliler kask kamerasında
Seyir halindeki araçtan atlayan sürücü yaralandı
Seyir halindeki araçtan atlayan sürücü yaralandı
Fatih babasının öldüğünden habersiz!
Fatih babasının öldüğünden habersiz!
Dönel kavşakta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Dönel kavşakta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
İzmir Çiğli OSB’de yangın! A Haber olay yerinde
İzmir Çiğli OSB'de yangın! A Haber olay yerinde
Annem ’Baban Uğur Dündar’ dedi
Annem 'Baban Uğur Dündar' dedi
Tokat’ta gece yarısı deprem!
Tokat'ta gece yarısı deprem!
Daha Fazla Video Göster