Gazze çevresinde askeri hareketlilik! Gazze’nin cesur ve sahipsiz çocukları

İsrail'e ait çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri iş makinelerinin Gazze Şeridi'nin orta bölümünden ayrıldığı görüldü. Öte yandan Gazze'nin çocukları büyük bir mücadeleden geçiyor. Annesiyle yürüyen küçük kız bir eliyle annesini elini tuttu, diğer elini ateş edilmemesi için havaya kaldırarak yürüdü.

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