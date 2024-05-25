Fahiş fiyat düzenlemesi TBMM’de kabul edildi! Stokçuluk yapan işletmeye kapatma cezası

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa sert tedbir getiren yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre fahiş artış yapan iş yerlerine 1 milyon liraya kadar para cezası verilecek, stokçuluğa kapatma cezası da gelecek. Pazar yerlerinde kiralama usulü de kaldırılacak.

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