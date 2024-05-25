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Fahiş fiyat düzenlemesi TBMM’de kabul edildi! Stokçuluk yapan işletmeye kapatma cezası

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.05.2024 01:50
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa sert tedbir getiren yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Buna göre fahiş artış yapan iş yerlerine 1 milyon liraya kadar para cezası verilecek, stokçuluğa kapatma cezası da gelecek. Pazar yerlerinde kiralama usulü de kaldırılacak.
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