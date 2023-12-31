Esnafı ayağı kaldıran sinyal krizi

Ankara-Mamak'ta yan yana, beş iş yerinin kepenklerini kapatan uzaktan kumandalar bir anda devre dışı kaldı. Üstelik sadece kepenkler değildi çalışmayan. Otomobillerin uzaktan kumandalı anahtarları da işlevsiz kalınca, panik büyüdü. Esnaf, kepenklerin ve araçlarının bozulduğunu düşündü, önce tamirci olmayınca da polis çağırdı. Şaşkına çeviren kriz, saatler sonra bakın nasıl çözüldü...

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