20 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Esenyurt’ta ters yönden U dönüşü yaptığı sırada motosikletliyi ezen minibüs şoförü kamerada

Esenyurt’ta ters yönden U dönüşü yaptığı sırada motosikletliyi ezen minibüs şoförü kamerada

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.04.2024 14:28
Esenyurt’ta ters yönden U dönüşü yapan minibüs şoförü, seyir halindeki motosikletliyi altına aldı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Terör örgütü PKK/KCK’nın Almanya sorumlusu İstanbul’da yakalandı
Terör örgütü PKK/KCK'nın Almanya sorumlusu İstanbul'da yakalandı
Nefes kesen polis-hırsız kovalamacası kamerada
Nefes kesen polis-hırsız kovalamacası kamerada
Motosikletliyi ezen minibüs şoförü kamerada
Motosikletliyi ezen minibüs şoförü kamerada
Ankara’da yollar göle döndü ağaçlar devrildi!
Ankara'da yollar göle döndü ağaçlar devrildi!
Kadını feci şekilde döven şehir eşkıyası kamerada
Kadını feci şekilde döven şehir eşkıyası kamerada
Kaybolan genci jandarma ekipleri buldu
Kaybolan genci jandarma ekipleri buldu
Ankara’da sağanak etkisi! Yollar bu halde…
Ankara’da sağanak etkisi! Yollar bu halde…
Tokat’ta depremin yaraları sarılıyor
Tokat'ta depremin yaraları sarılıyor
Otomobilden 4 bin liralık eşya çaldılar
Otomobilden 4 bin liralık eşya çaldılar
Otobüs ile çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Otobüs ile çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Durağa dalan otomobil 3 kişiyi ezdi! Yer: Ankara
Durağa dalan otomobil 3 kişiyi ezdi! Yer: Ankara
İşte en popüler kız ve erkek isimleri
İşte en popüler kız ve erkek isimleri
Daha Fazla Video Göster