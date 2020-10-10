Esaret altında İslam'ı seçti: Fransız vatandaşı Petronin serbest bırakılmasının ardından ülkesine döndü

Mali'de 2016'dan bu yana terör örgütleri tarafından alıkonulan ve dün serbest bırakılarak ülkesine dönen Fransız insani yardım çalışanı Sophie Petronin esaret altında kaldığı süreçte Müslüman olduğunu açıkladı. Petronin, havalimanında oğlu Sebastien Chadaud tarafından karşılandı ve Chadaud'un annesine sarılarak ağlaması kameralara böyle yansıdı.