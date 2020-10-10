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Esaret altında İslam'ı seçti: Fransız vatandaşı Petronin serbest bırakılmasının ardından ülkesine döndü

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Giriş: 10.10.2020 21:33
Güncelleme:10.10.2020 21:47
Mali'de 2016'dan bu yana terör örgütleri tarafından alıkonulan ve dün serbest bırakılarak ülkesine dönen Fransız insani yardım çalışanı Sophie Petronin esaret altında kaldığı süreçte Müslüman olduğunu açıkladı. Petronin, havalimanında oğlu Sebastien Chadaud tarafından karşılandı ve Chadaud'un annesine sarılarak ağlaması kameralara böyle yansıdı.
Esaret altında İslam'ı seçti
Esaret altında İslam'ı seçti
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