05 Mayıs 2024, Pazar
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Konya'nın yöresel kıyafeti ağır esvap
Yüzyıllar boyu kadim bir giyim kültürüne sahip olan türk toplumunun, hem giyimlerinde hem de aksesuarlarında bu zenginliği görmek mümkün. Şimdi Anadolu'nun dört bir yanına uzanacağız. A Haber muhabirleri birbirinden renkli yöresel kıyafetleri, sizler için ekranlara taşıdı.