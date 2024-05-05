Konya’nın yöresel kıyafeti ağır esvap

Yüzyıllar boyu kadim bir giyim kültürüne sahip olan türk toplumunun, hem giyimlerinde hem de aksesuarlarında bu zenginliği görmek mümkün. Şimdi Anadolu'nun dört bir yanına uzanacağız. A Haber muhabirleri birbirinden renkli yöresel kıyafetleri, sizler için ekranlara taşıdı.