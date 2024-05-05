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Konya'nın yöresel kıyafeti ağır esvap

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.05.2024 13:19
Yüzyıllar boyu kadim bir giyim kültürüne sahip olan türk toplumunun, hem giyimlerinde hem de aksesuarlarında bu zenginliği görmek mümkün. Şimdi Anadolu'nun dört bir yanına uzanacağız. A Haber muhabirleri birbirinden renkli yöresel kıyafetleri, sizler için ekranlara taşıdı.
Konya’nın yöresel kıyafeti ağır esvap
Konya'nın yöresel kıyafeti ağır esvap
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