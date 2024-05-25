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Erkenci kayısıda hasat başladı! Dönemin ilk ürünleri toplanıyor

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 25.05.2024 16:00
Kayısının başkenti olarak anılan Malatya'da erkenci kayısıda hasat başladı. Dönemin ilk ürünleri özenle toplanıyor. Kayısıda bu yıl rekolte beklentisi ne? Detayları A Haber muhabiri Mücahit Özendi aktardı.
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