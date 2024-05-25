Erkenci kayısıda hasat başladı! Dönemin ilk ürünleri toplanıyor

Kayısının başkenti olarak anılan Malatya'da erkenci kayısıda hasat başladı. Dönemin ilk ürünleri özenle toplanıyor. Kayısıda bu yıl rekolte beklentisi ne? Detayları A Haber muhabiri Mücahit Özendi aktardı.

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