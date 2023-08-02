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Engelli gencin yardımına Tuzla Belediyesi koştu

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Giriş: 02.08.2023 15:48
İstanbul Tuzla'da yaşayan 23 yaşındaki engelli gencin yardımına Tuzla Belediyesi koştu. Okan'ın annesi tekerlekli sandalyedeki oğlunu apartmanın 2'nci katındaki evine getirip götürmekte zorlanıyordu, Tuzla Belediyesi durumdan haber olunca binaya engelli asansörü yaptı.
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Engelli gencin yardımına belediye koştu
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