02 Ağustos 2023, Çarşamba
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Engelli gencin yardımına Tuzla Belediyesi koştu
İstanbul Tuzla'da yaşayan 23 yaşındaki engelli gencin yardımına Tuzla Belediyesi koştu. Okan'ın annesi tekerlekli sandalyedeki oğlunu apartmanın 2'nci katındaki evine getirip götürmekte zorlanıyordu, Tuzla Belediyesi durumdan haber olunca binaya engelli asansörü yaptı.